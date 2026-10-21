Экс-генпрокурор Кравченко подал декларацию: впервые указал дом в Козине, - ЦПК

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко подал декларацию после увольнения.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что он задекларировал?

Там он впервые сообщил об арендованном доме в Козине площадью почти 300 квадратных метров, который упоминается в записях НАБУ.

"По данным бывшего генпрокурора Зеленского, дом стоит 22,8 млн грн, земля под ним — 3,1 млн грн. Bihus.Info писал, что дом записан на 73-летнюю женщину, которая недавно открыла ФЛП", — отметили в ЦПК.

Также в декларации экс-генпрокурор упомянул об использовании газовой электростанции стоимостью 1,1 млн грн.

"Газовая электростанция принадлежит агрофирме "Свитанок", где и официально трудоустроена жена Кравченко. Владельцами агрофирмы является семья Засух, которая является одной из самых влиятельных семей в Киевской области.



Кто уже забыл, напомним, что эти деятели сколотили состояние благодаря тесным связям с Кучмой и Януковичем. Интересно, что директором агрофирмы является некий Олег Цаплиенко, избранный от ОПЗЖ депутат Киевского облсовета", — добавили там.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать освобождение Руслана Кравченко от должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины.

Сам Кравченко сообщил, что выехал за границу, чтобы, как он пояснил, "проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов".

24 сентября "Украинская правда" сообщила, что обнаружила Кравченко в столице Австрии — в Вене. По данным издания, он и его жена зарегистрированы в Австрии по адресу офиса компании, которая, в частности, занимается продажей уже зарегистрированных компаний.

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