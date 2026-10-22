НАЗК начало мониторинг образа жизни экс-генпрокурора Кравченко после расследования СМИ о вилле в ОАЭ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко после публикации в СМИ расследования о недвижимости его бывшей супруги в Дубае.

Об этом говорится в ответе НАПК на обращение общественной организации "Антикоррупционный штаб", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция НАЗК

"Информация (из журналистского расследования — ред.) будет учтена при проведении мониторинга образа жизни бывшего генерального прокурора Кравченко Р.А.", — заявило Агентство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-генпрокурор Кравченко подал декларацию: впервые указал дом в Козине, - ЦПК

Подробнее о расследовании

Как выяснили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода), 20 июля 2023 года Алина Шкробанец, мать тогдашней жены Кравченко — Елены Шкробанец, инвестировала около 670 тысяч долларов в строительство виллы площадью более 143 квадратных метров в коттеджном городке Damac Lagoons в Дубае.

На тот момент Кравченко возглавлял Киевскую областную военную администрацию. Данные о недвижимости журналисты получили из утечки реестра Земельного департамента Дубая в рамках сотрудничества с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Смотрите также: Бывшая теща Кравченко инвестировала $670 тысяч в недвижимость в ОАЭ, - СМИ. ВИДЕО

В тот же период Кравченко указал в своей декларации право временного пользования автомобилем тещи Infiniti QX70 2013 года выпуска. В ноябре 2024 года он развелся с Еленой Шкробанец, а летом 2025-го возглавил Офис генерального прокурора.

В том же году, по данным реестра, Алина Шкробанец продала виллу Андрею Кейбашу, управляющему киевским рестораном La Veranda.

Алина Шкробанец в комментарии "Схемам" опровергла, что покупала недвижимость в ОАЭ, и предположила, что ее данные могли использовать без ее ведома. Она сказала, что дружит с Кейбашем, но не обсуждала с ним недвижимость, а с Кравченко не общается более двух лет.

Кейбаш подтвердил, что в 2025 году приобрел виллу почти за 670 тысяч долларов, но отрицал, что покупал ее у Алины Шкробанец. Во время разговора с журналистом ресторатор так и не смог вспомнить, у кого он покупал виллу. В то же время по просьбе журналистов он согласился пересмотреть документы, но позже перестал выходить на связь. Что касается Кравченко, Кейбаш сообщил, что тот был просто "его гостем".

Игорь Шкробанец, супруг Елены Шкробанец, депутат Черновицкого областного совета, заявил, что ничего не знает о покупке женой недвижимости в ОАЭ, и сообщил, что с Кейбашем его познакомил именно Кравченко. В декларации Игоря Шкробанца этой недвижимости нет. Елена Шкробанец ответила, что ей о дубайской недвижимости ничего не известно. Получить комментарий Руслана Кравченко на момент публикации расследования журналистам не удалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский исключил Руслана Кравченко из состава СНБО