Зеленский исключил Руслана Кравченко из состава СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский исключил бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Президента Украины № 970/2026, который глава государства подписал 28 сентября.
Зеленский изменил состав СНБО
Зеленский частично изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденный в июле 2025 года.
В указе указано, что изменения внесены в статью 1 указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" со следующими изменениями.
"Исключить из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Р. Кравченко", — говорится в документе.
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
- 15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины.
- Сам Кравченко сообщил, что выехал за границу, чтобы, как он пояснил, "проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов".
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24 сентября "Украинская правда" сообщила, что обнаружила Кравченко в столице Австрии — в Вене. По данным издания, он и его жена зарегистрированы в Австрии по адресу офиса компании, которая, в частности, занимается продажей уже зарегистрированных компаний.
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Баканов, Наумов, Шефір, Міндич, Цукерман, Пушкар, Котін, Дмитрук, Холодов, Куницький, Одаренко, Комарницький, Медвідь, Миронюк, Кравченко - ті, що втекли після того, як ВІН не втік. Слабаки.