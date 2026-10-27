До 8 лет тюрьмы за копирование данных из реестров: Рада вместо антикоррупционных законов ЕС готовит наказания для журналистов-расследователей, - Шабунин

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект № 10242, который предусматривает до 8 лет лишения свободы за использование данных из государственных реестров во время военного положения. Это фактически позволит лишать свободы журналистов-расследователей, разоблачающих незаконное обогащение должностных лиц.

Об этом пишет в Facebook глава ЦПК Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

До 8 лет тюрьмы за копирование данных из реестров

"Вместо антикоррупционных законов, на которые ЕС выделяет Украине деньги, депутаты Зеленского завтра хотят проголосовать за тюрьму для журналистов, которые пишут об их доходах", — отмечает он.

По словам Шабунина, законопроект №10242 (автор — нардеп из бывшей ОПЗЖ Мамка) предусматривает до 8 лет за "копирование" данных из госреестров во время военного положения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК начало мониторинг образа жизни экс-генпрокурора Кравченко после расследования СМИ о вилле в ОАЭ

Угроза для журналистов-расследователей и их источников

"Именно из реестров журналисты узнают об элитных квартирах родственников чиновников, поездках народных депутатов в РФ и состояниях, на которые не заработаешь депутатской зарплатой. Журналиста можно сделать "соучастником", а его источник — преступником. 8 лет — это уже тяжкое преступление, то есть прослушка и слежка за обоими (и журналистом, и источником)", — добавляет Шабунин.

Он напоминает, что Рада уже ДВАЖДЫ отклоняла этот законопроект.

"И вот его вытаскивают в третий раз. Между тем антикоррупционные законы, от которых зависят деньги ЕС, депутаты Зеленского НЕ голосуют. Только за одну сессионную неделю в октябре Украина не получила 650 млн евро. На эту сумму можно купить сто тысяч перехватчиков шахидов. Депутатам Зеленского легче посадить тех, кто разоблачает их доходы, чем проголосовать за выделение средств на выживание Украины. Кто нажмет "за" — опубликуем поименно", — резюмирует председатель ЦПК.

Читайте также: Недостоверные данные в декларации на сумму свыше 4,5 млн грн: бывшему начальнику РТЦК во Львовской области сообщено о подозрении