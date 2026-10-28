Из зоны оккупации вернули 19 украинских детей и подростков: россияне заставляли их учиться воевать

На прошлой неделе команда Save Ukraine вывезла с временно оккупированных территорий 19 украинских детей и подростков. В условиях оккупации они подвергались запугиванию, принудительной русификации и военной пропаганде.

Об этом сообщили в организации Save Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Среди спасенных — 17-летний парень, которого шантажом заставили учиться в российской школе, а впоследствии — в колледже. Там подростков учили разбирать автоматы, обращаться с гранатами и управлять дронами. Также их заставляли собирать помощь для российских военных, писать им письма и носить символику РФ.

Девятилетнюю девочку в оккупационной школе заставляли петь российский гимн, писать письма оккупантам и участвовать в пропагандистских акциях. Украинский язык в учебном заведении запретили.

Еще одного спасенного, 18-летнего парня, россияне ранее избили по подозрению в шпионаже. Угрожая лишить его мать родительских прав, оккупанты заставили подростка посещать российскую школу, где сжигали украинские книги и учили детей управлять беспилотниками. Впоследствии парня поставили на воинский учет, создав угрозу его принудительной мобилизации в армию РФ.

Сейчас все 19 спасенных находятся в безопасности. Они проходят реабилитацию в центрах "Надежды и восстановления", получают психологическую помощь и восстанавливают документы.

Операция была проведена при поддержке партнеров в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.

По данным Save Ukraine, организация уже помогла вернуть из зоны оккупации более 1800 украинских детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из временно оккупированной Херсонской области вернули 11 детей: самому младшему ребенку всего год