Из зоны оккупации вернули 19 украинских детей и подростков: россияне заставляли их учиться воевать
На прошлой неделе команда Save Ukraine вывезла с временно оккупированных территорий 19 украинских детей и подростков. В условиях оккупации они подвергались запугиванию, принудительной русификации и военной пропаганде.
Об этом сообщили в организации Save Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
Среди спасенных — 17-летний парень, которого шантажом заставили учиться в российской школе, а впоследствии — в колледже. Там подростков учили разбирать автоматы, обращаться с гранатами и управлять дронами. Также их заставляли собирать помощь для российских военных, писать им письма и носить символику РФ.
Девятилетнюю девочку в оккупационной школе заставляли петь российский гимн, писать письма оккупантам и участвовать в пропагандистских акциях. Украинский язык в учебном заведении запретили.
Еще одного спасенного, 18-летнего парня, россияне ранее избили по подозрению в шпионаже. Угрожая лишить его мать родительских прав, оккупанты заставили подростка посещать российскую школу, где сжигали украинские книги и учили детей управлять беспилотниками. Впоследствии парня поставили на воинский учет, создав угрозу его принудительной мобилизации в армию РФ.
Сейчас все 19 спасенных находятся в безопасности. Они проходят реабилитацию в центрах "Надежды и восстановления", получают психологическую помощь и восстанавливают документы.
Операция была проведена при поддержке партнеров в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.
По данным Save Ukraine, организация уже помогла вернуть из зоны оккупации более 1800 украинских детей.
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