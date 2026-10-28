З окупації повернули 19 українських дітей і підлітків: росіяни примушували їх вчитися воювати

Минулого тижня команда Save Ukraine вивезла з тимчасово окупованих територій 19 українських дітей і підлітків. В окупації вони зазнавали залякувань, примусової русифікації та військової пропаганди.

Про це повідомили в організації Save Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

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Серед врятованих – 17-річний хлопець, якого шантажем змусили навчатися в російській школі, а згодом у коледжі. Там підлітків учили розбирати автомати, поводитися з гранатами та керувати дронами. Також їх примушували збирати допомогу російським військовим, писати їм листи та носити символіку РФ.

Дев'ятирічну дівчинку в окупаційній школі змушували співати російський гімн, писати листи окупантам і брати участь у пропагандистських рухах. Українську мову в закладі заборонили.

Ще одного врятованого, 18-річного хлопця, росіяни раніше побили за підозрою у шпигунстві. Погрожуючи позбавити його матір батьківських прав, окупанти змусили підлітка відвідувати російську школу, де спалювали українські книжки та навчали дітей керувати безпілотниками. Згодом хлопця поставили на військовий облік, створивши загрозу його примусової мобілізації до армії РФ.

Нині всі 19 врятованих перебувають у безпеці. Вони проходять реабілітацію в центрах "Надії та відновлення", отримують психологічну допомогу та відновлюють документи.

Операцію провели за підтримки партнерів у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

За даними Save Ukraine, організація вже допомогла повернути з окупації понад 1800 українських дітей.

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