Морские дроны атаковали греческий контейнеровоз у побережья Болгарии
28 октября три неизвестных морских беспилотника поразили контейнеровоз CONTSHIP JET в Черном море, примерно в 39 километрах от болгарского города Шабла.
Об этом сообщает болгарский телеканал "БНТ", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По предварительной информации, всех 18 членов экипажа удалось спасти — их эвакуировали, сообщило Министерство транспорта и связи страны.
- Инцидент произошел вблизи мыса Калиакра. Судно под флагом Либерии вышло из израильского порта Хайфа и направлялось в порт Констанца в Румынии. Как пишет Reuters, речь идет о судне Contships Management, базирующемся в Греции.
Как пишет болгарское издание Maritime, менее чем через 15 минут экипаж уже покинул судно. К месту инцидента немедленно направили три корабля ВМС и один корабль Главного управления пограничной полиции. Сейчас моряков доставили в Варну.
По состоянию на 15:20 по киевскому времени контейнеровоз все еще находился на плаву и дрейфовал на юг. При этом судно сильно накренилось, а более 20 контейнеров упали в море. Это может создавать опасность для судоходства.
Реакция властей
Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов сообщил, что атака произошла во время встречи министров обороны Болгарии, Турции и Румынии в Софии. По его словам, три страны придерживаются общей позиции: они осуждают атаки беспилотников на торговые суда в Черном море.
Страны также договорились усилить обмен информацией и координацию для обеспечения безопасности судоходства в регионе.
Что предшествовало?
- 6 октября дроны атаковали два торговых судна у побережья Болгарии.
- Согласно информации болгарских и румынских властей, дроны атаковали суда в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море — универсальное грузовое судно ALFA WATAN под флагом Того и универсальное грузовое судно ABLE под флагом Палау.
- Судно ALFA WATAN затонуло. Министерство внутренних дел Румынии сообщило о двух погибших и 11 спасённых членах экипажа. На другом судне удалось спасти всех 18 членов экипажа, их подобрал пассажирский паром.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что атаку совершила Россия, а украинские ВМС связались с болгарскими коллегами по поводу этого инцидента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль