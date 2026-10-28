Морские дроны атаковали греческий контейнеровоз у побережья Болгарии

Фото: Контейнеровоз CONTSHIP JET

28 октября три неизвестных морских беспилотника поразили контейнеровоз CONTSHIP JET в Черном море, примерно в 39 километрах от болгарского города Шабла.

Об этом сообщает болгарский телеканал "БНТ", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По предварительной информации, всех 18 членов экипажа удалось спасти — их эвакуировали, сообщило Министерство транспорта и связи страны.

Инцидент произошел вблизи мыса Калиакра. Судно под флагом Либерии вышло из израильского порта Хайфа и направлялось в порт Констанца в Румынии. Как пишет Reuters, речь идет о судне Contships Management, базирующемся в Греции.

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Как пишет болгарское издание Maritime, менее чем через 15 минут экипаж уже покинул судно. К месту инцидента немедленно направили три корабля ВМС и один корабль Главного управления пограничной полиции. Сейчас моряков доставили в Варну.

По состоянию на 15:20 по киевскому времени контейнеровоз все еще находился на плаву и дрейфовал на юг. При этом судно сильно накренилось, а более 20 контейнеров упали в море. Это может создавать опасность для судоходства.

Реакция властей

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов сообщил, что атака произошла во время встречи министров обороны Болгарии, Турции и Румынии в Софии. По его словам, три страны придерживаются общей позиции: они осуждают атаки беспилотников на торговые суда в Черном море.

Страны также договорились усилить обмен информацией и координацию для обеспечения безопасности судоходства в регионе.

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Что предшествовало?