Морські дрони атакували грецький контейнеровоз біля узбережжя Болгарії

Фото: Контейнеровоз CONTSHIP JET

28 жовтня, три невідомі морські безпілотники вразили контейнеровоз CONTSHIP JET у Чорному морі, за приблизно 39 кілометрів від болгарського міста Шабла.

Про це повідомляє болгарський мовник "БНТ", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За попередньою інформацією, усіх 18 членів екіпажу вдалося врятувати — їх евакуювали, повідомило Міністерство транспорту та зв'язку країни.

Інцидент стався поблизу мису Каліакра. Судно під прапором Ліберії вийшло з ізраїльського порту Хайфа та прямувало до порту Констанца в Румунії. Як пише Reuters, йдеться про судно Contships Management, що базується в Греції.

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Як пише болгарське видання Maritime, менш ніж через 15 хвилин екіпаж уже покинув судно. До місця інциденту негайно відправили три судна ВМС та один корабель Головного управління прикордонної поліції. Зараз моряків доставили до Варни.

Станом на 15:20 за київським часом контейнеровоз все ще був на плаву та дрейфував на південь. Водночас судно сильно нахилилося, а понад 20 контейнерів впали у море. Це може створювати небезпеку для судноплавства.

Реакція влади

Міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов повідомив, що атака сталася під час зустрічі міністрів оборони Болгарії, Туреччини та Румунії в Софії. За його словами, три країни мають спільну позицію: вони засуджують атаки безпілотників на торговельні судна в Чорному морі.

Країни також домовилися посилити обмін інформацією та координацію для гарантування безпеки судноплавства в регіоні.

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