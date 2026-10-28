Морські дрони атакували грецький контейнеровоз біля узбережжя Болгарії
28 жовтня, три невідомі морські безпілотники вразили контейнеровоз CONTSHIP JET у Чорному морі, за приблизно 39 кілометрів від болгарського міста Шабла.
Про це повідомляє болгарський мовник "БНТ", інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За попередньою інформацією, усіх 18 членів екіпажу вдалося врятувати — їх евакуювали, повідомило Міністерство транспорту та зв'язку країни.
- Інцидент стався поблизу мису Каліакра. Судно під прапором Ліберії вийшло з ізраїльського порту Хайфа та прямувало до порту Констанца в Румунії. Як пише Reuters, йдеться про судно Contships Management, що базується в Греції.
Як пише болгарське видання Maritime, менш ніж через 15 хвилин екіпаж уже покинув судно. До місця інциденту негайно відправили три судна ВМС та один корабель Головного управління прикордонної поліції. Зараз моряків доставили до Варни.
Станом на 15:20 за київським часом контейнеровоз все ще був на плаву та дрейфував на південь. Водночас судно сильно нахилилося, а понад 20 контейнерів впали у море. Це може створювати небезпеку для судноплавства.
Реакція влади
Міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов повідомив, що атака сталася під час зустрічі міністрів оборони Болгарії, Туреччини та Румунії в Софії. За його словами, три країни мають спільну позицію: вони засуджують атаки безпілотників на торговельні судна в Чорному морі.
Країни також домовилися посилити обмін інформацією та координацію для гарантування безпеки судноплавства в регіоні.
Що передувало?
- 6 жовтня дрони атакували два торговельні судна біля узбережжя Болгарії.
- Згідно з інформацією болгарської та румунської влади, дрони атакували судна у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі — універсальне вантажне судно ALFA WATAN під прапором Того та універсальне вантажне судно ABLE під прапором Палау.
- Судно ALFA WATAN затонуло. Міністерство внутрішніх справ Румунії повідомило про двох загиблих та 11 врятованих членів екіпажу. На іншому судні вдалося врятувати всіх 18 членів екіпажу, їх підібрав пасажирський пором.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що атаку здійснила Росія, а українські ВМС зв’язались із болгарськими колегами щодо цього інциденту.
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