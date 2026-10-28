ФСБ задержала жителя оккупированного Донецка: его обвиняют в "подготовке теракта". ВИДЕО

Во временно оккупированном Донецке российская ФСБ задержала местного жителя, которого обвиняет в якобы подготовке теракта. Оккупанты также заявляют о его возможных связях с украинскими спецслужбами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", которые цитируют заявления так называемого "Штаба обороны ДНР".

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По версии оккупантов, мужчина якобы установил контакт с представителями украинских спецслужб и согласился выполнять их задания.

Российская сторона утверждает, что задержанный взял из заранее подготовленного тайника 9-мм пистолет "Форт" украинского производства и самодельное взрывное устройство, которое якобы планировал использовать в месте массового скопления людей.

Кроме того, оккупанты обвиняют мужчину в передаче украинским спецслужбам информации о местах дислокации российских воинских подразделений.

Независимого подтверждения заявлений ФСБ нет. Позиция задержанного неизвестна.

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