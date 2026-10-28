ФСБ затримала жителя окупованого Донецька: його звинувачують у "підготовці теракту". ВIДЕО
У тимчасово окупованому Донецьку російська ФСБ затримала місцевого жителя, якого звинувачує у нібито підготовці теракту. Окупанти також заявляють про його ймовірні зв'язки з українськими спецслужбами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Новини Донбасу", які цитують заяви так званого "Штабу оборони ДНР".
За версією окупантів, чоловік нібито встановив контакт із представниками українських спецслужб і погодився виконувати їхні завдання.
Російська сторона стверджує, що затриманий забрав із заздалегідь підготовленої схованки 9-мм пістолет "Форт" українського виробництва та саморобний вибуховий пристрій, який нібито планував використати в місці масового скупчення людей.
Крім того, окупанти звинувачують чоловіка в передаванні українським спецслужбам інформації про місця дислокації російських військових підрозділів.
Незалежного підтвердження заяв ФСБ немає. Позиція затриманого невідома.
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