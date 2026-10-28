Россияне атаковали АЗК "Укрнафты" на Днепропетровщине: есть раненый, повреждено оборудование. ВИДЕО
Сегодня, 28 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре в Днепропетровской области — вражеский дрон атаковал автозаправочный комплекс "Укрнафты".
Об этом сообщил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что в результате попадания в автомобиль клиент, который в момент удара выезжал с АЗК, получил осколочные ранения. Он находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, вражеская атака повредила капитальное здание и оборудование.
На месте работают соответствующие службы. По завершении их работы будет проведена оценка и будет решаться вопрос о восстановлении.
"Россия продолжает атаковать мирную инфраструктуру, обеспечивающую нормальную жизнедеятельность людей. UKRNAFTA восстановит поврежденное и продолжит работу", — подчеркнул Кукура.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что компания "Укрнафта" начала устанавливать бетонные укрытия на своих автозаправочных комплексах (АЗК) в Киеве и Киевской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль