Россияне атаковали АЗК "Укрнафты" на Днепропетровщине: есть раненый, повреждено оборудование. ВИДЕО

Сегодня, 28 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре в Днепропетровской области — вражеский дрон атаковал автозаправочный комплекс "Укрнафты".

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в результате попадания в автомобиль клиент, который в момент удара выезжал с АЗК, получил осколочные ранения. Он находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, вражеская атака повредила капитальное здание и оборудование.

На месте работают соответствующие службы. По завершении их работы будет проведена оценка и будет решаться вопрос о восстановлении.

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"Россия продолжает атаковать мирную инфраструктуру, обеспечивающую нормальную жизнедеятельность людей. UKRNAFTA восстановит поврежденное и продолжит работу", — подчеркнул Кукура.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что компания "Укрнафта" начала устанавливать бетонные укрытия на своих автозаправочных комплексах (АЗК) в Киеве и Киевской области.

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