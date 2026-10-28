Росіяни атакували АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині: є поранений, пошкоджено обладнання. ВIДЕО

Сьогодні, 28 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі у Дніпропетровській області - ворожий дрон атакував автозаправний комплекс "Укрнафти".

Про це повідомив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що внаслідок влучання по автомобілю клієнт, який у момент удару виїжджав з АЗК, дістав осколкові поранення. Він перебуває в лікарні та отримує усю необхідну медичну допомогу.

Крім того, ворожа атака пошкодила капітальну будівлю та обладнання.

На місці працюють відповідні служби. Після завершення їхньої роботи буде проведена оцінка та вирішуватиметься питання про відновлення.

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"росія продовжує атакувати мирну інфраструктуру, що забезпечує нормальну життєдіяльність людей. UKRNAFTA буде відновлювати пошкоджене та продовжить роботу", - наголосив Кукура.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що компанія "Укрнафта" почала встановлювати бетонні укриття на своїх автозаправних комплексах (АЗК) у Києві та Київській області.

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