Россия атакует Украину ударными БпЛА: в ряде областей объявлена тревога

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БпЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских БПЛА

В 20:31 — реактивный БПЛА пролетел мимо Магдалиновки в Днепропетровской области — в направлении Полтавской области (Кобеляки).

В 20:31 — БПЛА в Запорожской области.

В 20:34 — Винницкая область: реактивный БПЛА курсом на Тростянец/Крыжополь.

В 20:37 — Винницкая область: реактивный БПЛА курсом на Вапнярку/Томашполь.

Находитесь в безопасных местах!

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