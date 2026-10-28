Россия атакует Украину ударными БпЛА: в ряде областей объявлена тревога
Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БпЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 20:31 — реактивный БПЛА пролетел мимо Магдалиновки в Днепропетровской области — в направлении Полтавской области (Кобеляки).
В 20:31 — БПЛА в Запорожской области.
В 20:34 — Винницкая область: реактивный БПЛА курсом на Тростянец/Крыжополь.
В 20:37 — Винницкая область: реактивный БПЛА курсом на Вапнярку/Томашполь.
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