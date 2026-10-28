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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними БпЛА: у низці областей оголошено тривогу (оновлено)

шахеди

Російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 21:08 - Реактивний БпЛА з Брянської області - на північ Чернігівщини.

О 21:14 - Реактивний БпЛА південніше Обухова, курс західний.

О 21: 17 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

О 21:54 - Ударний БпЛА у напрямку Павлограду зі сходу.

Перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

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