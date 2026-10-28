Бывший командующий Силами беспилотных систем Сухаревский возглавил морскую пехоту ВМС, - СМИ
Бывший командующий Силами беспилотных систем полковник Вадим Сухаревский возглавил морскую пехоту Военно-морских сил ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированные источники, а также подтверждает собеседник "Украинской правды" в Силах обороны.
Сухаревский сменил Делятицкого на этом посту
Сообщается, что Вадим Сухаревский будет командовать морской пехотой ВМС ВСУ вместо генерал-майора Дмитрия Делятицкого.
Собеседник "Украинской правды" в Силах обороны также подтвердил назначение Сухаревского. Издание сообщило, что пытается выяснить дополнительные подробности.
Что известно о предыдущем командующем
1 октября Дмитрий Делятицкий сообщил, что передал командование 30-м корпусом морской пехоты. При этом он отметил, что продолжит службу в должности командующего морской пехотой ВМС ВСУ.
Кто такой Вадим Сухаревский
Вадим Сухаревский – уроженец Берегового на Закарпатье. В 2004 году он участвовал в миротворческой миссии в Ираке. В 2009 году окончил Львовский институт Сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника".
В 2011 году начал командовать аэромобильной ротой 80-го отдельного аэромобильного полка.
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