СБС установили новый рекорд: за сутки поражено 2364 цели и 701 российский военнослужащий. ИНФОГРАФИКА
Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины за сутки поразили 2364 вражеских цели, в том числе 701 оккупанта, из которых 336 были ликвидированы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале СБС.
Согласно обнародованным данным, среди 2364 пораженных целей — 701 российский военнослужащий. Из них 336 погибли.
Также украинские военные поразили:
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61 точку запуска беспилотников;
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125 антенн противника;
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12 радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы;
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114 единиц военной техники, в том числе два танка;
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16 артиллерийских систем, в том числе одна самоходная артиллерийская установка;
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17 складов.
Кроме того, СБС поразили 488 беспилотников различных типов, в частности "Коптер", "Крыло", Shahed и "Гербера".
Сколько целей поразили СБС с начала октября
По данным Сил беспилотных систем, с начала октября украинские операторы поразили в общей сложности 49 923 цели. Среди них — 12 627 российских военнослужащих.
Что этому предшествовало?
Накануне командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что в октябре операторы СБС ежедневно уничтожают 542 военнослужащих РФ. Это на 52,6% больше, чем в августе (355 в сутки), и на 20,7% больше, чем в сентябре (449 в сутки).
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