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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Двое оккупантов тащат по полевой дороге своего "двухсотого" в черном мешке: "Не дошел чуть-чуть. Царство небесное". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой двое российских оккупантов тащат по дороге черный мешок с телом своего соратника, а третий, получивший ранение в ногу, снимает их на камеру.

Как сообщает Цензор.НЕТ,на видеозаписи россиянин сначала рассказывает о своём ранении и показывает рану на ноге.

После этого он переводит камеру на двух своих сослуживцев, которые идут впереди и тащат черный мешок с телом погибшего оккупанта.

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Комментируя судьбу сослуживца, автор записи говорит: "Тот не дошел чуть-чуть. Царство небесное".

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Автор: 

армия РФ (24523) русский мир (692)
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Топ комментарии
+4
Вони мучаться тягнуть, а він у цей час з казана концерт кабздона слухає
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23.10.2026 16:58 Ответить
+3
Ну ничего что не дошёл сырым сожрёте...
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23.10.2026 17:04 Ответить
+3
"Не дошёл чуть-чуть. Царство небесное".
Йшов 5-й рік "Взятия Киева за три дня!"
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23.10.2026 17:12 Ответить

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