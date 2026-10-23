Двое оккупантов тащат по полевой дороге своего "двухсотого" в черном мешке: "Не дошел чуть-чуть. Царство небесное". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой двое российских оккупантов тащат по дороге черный мешок с телом своего соратника, а третий, получивший ранение в ногу, снимает их на камеру.
Как сообщает Цензор.НЕТ,на видеозаписи россиянин сначала рассказывает о своём ранении и показывает рану на ноге.
После этого он переводит камеру на двух своих сослуживцев, которые идут впереди и тащат черный мешок с телом погибшего оккупанта.
Комментируя судьбу сослуживца, автор записи говорит: "Тот не дошел чуть-чуть. Царство небесное".
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