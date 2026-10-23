Двоє окупантів волочать польовою дорогою свого "двохсотого" у чорному мішку: "Не дошёл чуть-чуть. Царство небесное". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому двоє російських окупантів волочать дорогою чорний мішок із тілом свого поплічника, а третій, який має поранення ноги, знімає їх на камеру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі росіянин спочатку розповідає про власне поранення та демонструє рану на нозі.

Після цього він переводить камеру на двох своїх товаришів по службі, які йдуть попереду та тягнуть чорний мішок із тілом загиблого окупанта.

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Коментуючи долю співслужбовця, автор запису промовляє: "Тот не дошёл чуть-чуть. Царство небесное".

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