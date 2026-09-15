Кремлівський пропагандист Прилєпін: "У нас кончаются русские мужики. Нам нужна еще одна-две-три республики, чтобы подпитать себя военной силой". ВIДЕО
У мережі оприлюднено заяву російського письменника, воєнного злочинця та пропагандиста Захара Прилєпіна, яка яскраво викриває як загарбницьку суть РФ, так і катастрофічний брак людського ресурсу в російській армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного зі своїх публічних виступів Прилєпін цинічно закликав до відновлення імперії шляхом окупації інших суверених держав.
За словами пропагандиста, РФ потрібні нові території не лише з ідеологічних міркувань, а й для того, щоб використовувати їхнє населення як "гарматне м'ясо" у війні проти України.
"Я за восстановление империи, я не только за Украину, я за как минимум ряд других территорий бывшей Российской империи и Советского Союза, которые должны к нам вернуться, потому что их завоевывали наши предки", - виголосив Прилєпін.
Далі воєнний злочинець відкрито визнав, що мобілізаційний ресурс у самій Росії стрімко вичерпується через колосальні втрати на фронті.
"У нас не достает уже людей только даже для противостояния с Украиной, только для войны с Украиной. У нас кончаются русские мужики. Нам нужна еще какая-то, одна-две-три республики, где мы сможем подпитать себя военной и рабочей силой", - заявив пропагандист.
Ця заява Прилєпіна є черговим прямим доказом того, що Кремль розглядає мешканців окупованих та потенційно загарбаних територій виключно як безправний "ресурс" для ведення своїх загарбницьких воєн.
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