Кремлівський пропагандист Прилєпін: "У нас кончаются русские мужики. Нам нужна еще одна-две-три республики, чтобы подпитать себя военной силой". ВIДЕО

У мережі оприлюднено заяву російського письменника, воєнного злочинця та пропагандиста Захара Прилєпіна, яка яскраво викриває як загарбницьку суть РФ, так і катастрофічний брак людського ресурсу в російській армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного зі своїх публічних виступів Прилєпін цинічно закликав до відновлення імперії шляхом окупації інших суверених держав.

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За словами пропагандиста, РФ потрібні нові території не лише з ідеологічних міркувань, а й для того, щоб використовувати їхнє населення як "гарматне м'ясо" у війні проти України.

"Я за восстановление империи, я не только за Украину, я за как минимум ряд других территорий бывшей Российской империи и Советского Союза, которые должны к нам вернуться, потому что их завоевывали наши предки", - виголосив Прилєпін.

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Далі воєнний злочинець відкрито визнав, що мобілізаційний ресурс у самій Росії стрімко вичерпується через колосальні втрати на фронті.

"У нас не достает уже людей только даже для противостояния с Украиной, только для войны с Украиной. У нас кончаются русские мужики. Нам нужна еще какая-то, одна-две-три республики, где мы сможем подпитать себя военной и рабочей силой", - заявив пропагандист.

Ця заява Прилєпіна є черговим прямим доказом того, що Кремль розглядає мешканців окупованих та потенційно загарбаних територій виключно як безправний "ресурс" для ведення своїх загарбницьких воєн.

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