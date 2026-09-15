Кремлевский пропагандист Прилепин: "У нас заканчиваются русские мужики. Нам нужна еще одна-две-три республики, чтобы подпитать себя военной силой"

В сети опубликовано заявление российского писателя, военного преступника и пропагандиста Захара Прилепина, которое ярко разоблачает как захватническую сущность РФ, так и катастрофическую нехватку людских ресурсов в российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одного из своих публичных выступлений Прилепин цинично призвал к восстановлению империи путем оккупации других суверенных государств.

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По словам пропагандиста, РФ нужны новые территории не только по идеологическим соображениям, но и для того, чтобы использовать их население в качестве "пушечного мяса" в войне против Украины.

"Я за восстановление империи, я не только за Украину, я за как минимум ряд других территорий бывшей Российской империи и Советского Союза, которые должны к нам вернуться, потому что их завоевывали наши предки", - заявил Прилепин.

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Далее военный преступник открыто признал, что мобилизационный ресурс в самой России стремительно исчерпывается из-за колоссальных потерь на фронте.

"У нас уже не хватает людей даже для противостояния с Украиной, даже для войны с Украиной. У нас заканчиваются русские мужики. Нам нужна еще какая-то, одна-две-три республики, где мы сможем пополнить свои ряды военной и рабочей силой", - заявил пропагандист.

Это заявление Прилепина является очередным прямым доказательством того, что Кремль рассматривает жителей оккупированных и потенциально захваченных территорий исключительно как безправный "ресурс" для ведения своих захватнических войн.

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