Двое жителей культурной столицы РФ у памятника Пушкину дерутся: "Упадет кто-нибудь или нет, бл#дь. Где менты-то, епта?". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, наглядно демонстрирующая "высокий уровень культуры" в так называемой "культурной столице" государства-агрессора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в Санкт-Петербурге двое местных жителей устроили драку прямо у памятника Александру Пушкину.
Конфликт произошел в сквере на Пушкинской улице — возле первого памятника русскому поэту, установленного в городе.
Пока российская пропаганда продолжает навязывать мифы о "высокой русской культуре" и "духовных скрепах", прохожие в центре Петербурга спокойно наблюдали, как двое россиян упорно избивают друг друга на фоне исторического памятника.
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3,14-дараси, сер !
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