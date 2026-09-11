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Двое жителей культурной столицы РФ у памятника Пушкину дерутся: "Упадет кто-нибудь или нет, бл#дь. Где менты-то, епта?". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, наглядно демонстрирующая "высокий уровень культуры" в так называемой "культурной столице" государства-агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Санкт-Петербурге двое местных жителей устроили драку прямо у памятника Александру Пушкину.

Конфликт произошел в сквере на Пушкинской улице — возле первого памятника русскому поэту, установленного в городе.

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Пока российская пропаганда продолжает навязывать мифы о "высокой русской культуре" и "духовных скрепах", прохожие в центре Петербурга спокойно наблюдали, как двое россиян упорно избивают друг друга на фоне исторического памятника.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

драка (2025) культура (892) пропаганда (3928) Пушкин Александр (56) РПЦ (725) Санкт-Петербург (530) русский мир (677)
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Топ комментарии
+12
Це не бійка, це дуель. Олександр Сергійович би схвалив.
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11.09.2026 16:29 Ответить
+10
Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явился ты....

3,14-дараси, сер !

.
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11.09.2026 16:25 Ответить
+10
Пушкінські чтєнія.
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11.09.2026 16:33 Ответить

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