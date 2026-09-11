В сети появилась видеозапись, наглядно демонстрирующая "высокий уровень культуры" в так называемой "культурной столице" государства-агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Санкт-Петербурге двое местных жителей устроили драку прямо у памятника Александру Пушкину.

Конфликт произошел в сквере на Пушкинской улице — возле первого памятника русскому поэту, установленного в городе.

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Пока российская пропаганда продолжает навязывать мифы о "высокой русской культуре" и "духовных скрепах", прохожие в центре Петербурга спокойно наблюдали, как двое россиян упорно избивают друг друга на фоне исторического памятника.

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