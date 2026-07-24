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Пролет пары украинских БПЛА, направляющихся в Санкт-Петербург, над домами россиян: "Вот он! Два сразу! Охренеть!!!". ВИДЕО

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен пролет пары украинских ударных беспилотников над населенным пунктом в Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры сняли местные жители прямо со своего двора. Автор публикации утверждает, что БПЛА направляются в Санкт-Петербург.

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На видео видно, как два беспилотника движутся на низкой высоте прямо над крышами частных домов.

"Вот он! Два сразу! Охренеть!!!", — восклицают потрясенные россияне.

Читайте: Удары по складам Wildberries изменили отношение россиян к войне, — The Economist

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Автор: 

Санкт-Петербург (513) дроны (7671)
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Топ комментарии
+18
Гарного полноту! Хай очистять цей світ від сквєрни!🤣
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24.07.2026 10:28 Ответить
+14
Доброго ранку, москалі! Ми з України
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24.07.2026 10:29 Ответить
+13
Ша, кацапи! Це такий спорт!
У них змагання, - хто першим долетить і влаштує вам двіжуху
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24.07.2026 10:29 Ответить

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