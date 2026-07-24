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Пролет пары украинских БПЛА, направляющихся в Санкт-Петербург, над домами россиян: "Вот он! Два сразу! Охренеть!!!". ВИДЕО
В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен пролет пары украинских ударных беспилотников над населенным пунктом в Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры сняли местные жители прямо со своего двора. Автор публикации утверждает, что БПЛА направляются в Санкт-Петербург.
На видео видно, как два беспилотника движутся на низкой высоте прямо над крышами частных домов.
"Вот он! Два сразу! Охренеть!!!", — восклицают потрясенные россияне.
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У них змагання, - хто першим долетить і влаштує вам двіжуху