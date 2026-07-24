Проліт пари українських БпЛА, які прямують до Санкт-Петербурга, над будинками росіян: "Вот он! Два сразу! Охренеть!!!". ВIДЕО

В інтернеті з'явився відеозапис, що зафіксував проліт пари українських ударних безпілотників над населеним пунктом у Російській Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри зняли місцеві жителі безпосередньо з власного подвір’я. Автор публікації стверджує, що БПЛА прямують до Санкт-Петербурга.

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На відео видно, як два безпілотники рухаються на низькій висоті просто над дахами приватних будинків.

"Вот он! Два сразу! Охренеть!!!", - вигукують вражені росіяни.

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