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Новини Відео Удари по РФ
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Проліт пари українських БпЛА, які прямують до Санкт-Петербурга, над будинками росіян: "Вот он! Два сразу! Охренеть!!!". ВIДЕО

В інтернеті з'явився відеозапис, що зафіксував проліт пари українських ударних безпілотників над населеним пунктом у Російській Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри зняли місцеві жителі безпосередньо з власного подвір’я. Автор публікації стверджує, що БПЛА прямують до Санкт-Петербурга.

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На відео видно, як два безпілотники рухаються на низькій висоті просто над дахами приватних будинків.

"Вот он! Два сразу! Охренеть!!!", - вигукують вражені росіяни.

Читайте: Удари по складах Wildberries змінили ставлення росіян до війни, - The Economist

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Автор: 

Санкт-Петербург (305) дрони (8776)
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Топ коментарі
+8
Гарного полноту! Хай очистять цей світ від сквєрни!🤣
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24.07.2026 10:28 Відповісти
+6
Доброго ранку, москалі! Ми з України
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24.07.2026 10:29 Відповісти
+6
Ша, кацапи! Це такий спорт!
У них змагання, - хто першим долетить і влаштує вам двіжуху
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24.07.2026 10:29 Відповісти

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