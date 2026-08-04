Суд в Москве назвал Бандеру и Шухевича "пособниками нацистов", - российские СМИ

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов (ОУН) и Украинскую повстанческую армию (УПА) "пособниками нацистской Германии" в преступлениях против советских граждан во время Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности - телеканал "Дождь".

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Российская прокуратура заявила о "преступлениях" ОУН и УПА

По информации российской стороны, решение суда также касается еще восьми деятелей украинского националистического движения.

С точки зрения Генпрокуратуры РФ они якобы участвовали в терроре, карательных операциях и массовых убийствах. Среди прочего российское ведомство упомянуло Львовский погром, трагедию Бабьего Яра, Хотынь, Волынскую трагедию, а также преступления против евреев, партизан и жителей Беларуси.

В качестве "доказательств" российская прокуратура представила "материалы" из архивов России и Беларуси.

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В Кремле заявили о борьбе с "фальсификацией истории"

Представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что юридическое закрепление такого статуса необходимо для противодействия "фальсификации истории", отмены решений о реабилитации военных преступников и борьбы с "экстремизмом".

В то же время Россия систематически использует историческую тематику как элемент государственной пропаганды и информационной войны против Украины, пытаясь дискредитировать украинское освободительное движение XX века и оправдать собственную агрессию.

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