Суд у Москві назвав Бандеру і Шухевича "пособниками нацистів", - росЗМІ

Тверський районний суд Москви задовольнив позов Генеральної прокуратури РФ та визнав Степана Бандеру, Романа Шухевича, Організацію українських націоналістів (ОУН) і Українську повстанську армію (УПА) "пособниками нацистської Німеччини" у злочинах проти радянських громадян під час Другої світової війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема телеканал "Дождь".

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Російська прокуратура заявила про "злочини" ОУН і УПА

За інформацією російської сторони, рішення суду також стосується ще вісьмох діячів українського націоналістичного руху.

З точки зору Генпрокуратури РФ вони нібито брали участь у терорі, каральних операціях та масових убивствах. Серед іншого російське відомство згадало Львівський погром, трагедію Бабиного Яру, Хотинь, Волинську трагедію, а також злочини проти євреїв, партизанів і жителів Білорусі.

Як "докази" російська прокуратура подала "матеріали" з архівів Росії та Білорусі.

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У Кремлі заявили про боротьбу з "фальсифікацією історії"

Представник Генпрокуратури РФ заявив, що юридичне закріплення такого статусу необхідне для протидії "фальсифікації історії", скасування рішень про реабілітацію воєнних злочинців та боротьби з "екстремізмом".

Водночас Росія систематично використовує історичну тематику як елемент державної пропаганди та інформаційної війни проти України, намагаючись дискредитувати український визвольний рух XX століття і виправдати власну агресію.

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