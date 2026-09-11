У мережі оприлюднено відеозапис, який наочно демонструє "високий рівень культури" в так званій "культурній столиці" держави-агресора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Санкт-Петербурзі двоє місцевих мешканців влаштували бійку просто під пам'ятником Олександру Пушкіну.

Конфлікт стався в сквері на Пушкінській вулиці - біля першого монумента російському поетові, встановленому в місті.

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Поки російська пропаганда продовжує нав'язувати міфи про "високу російську культуру" та "духовні скрєпи", перехожі в центрі Петербурга спокійно спостерігали, як двоє росіян завзято б'ють один одному пики на тлі історичного пам'ятника.

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