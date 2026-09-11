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Двоє мешканців культурної столиці РФ біля пам’ятника Пушкіну б’ють один одному пики: "Упадет кто-нибудь или нет бл#дь. Где менты-то, епта?". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис, який наочно демонструє "високий рівень культури" в так званій "культурній столиці" держави-агресора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у Санкт-Петербурзі двоє місцевих мешканців влаштували  бійку просто під пам'ятником Олександру Пушкіну.

Конфлікт стався в сквері на Пушкінській вулиці - біля першого монумента російському поетові, встановленому в місті.

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Поки російська пропаганда продовжує нав'язувати міфи про "високу російську культуру" та "духовні скрєпи", перехожі в центрі Петербурга спокійно спостерігали, як двоє росіян завзято б'ють один одному пики на тлі історичного пам'ятника.

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Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

бійка (745) культура (451) пропаганда (3039) Пушкін Олександр (48) РПЦ (479) Санкт-Петербург (312) русский мир (521)
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Топ коментарі
+9
Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явился ты....

3,14-дараси, сер !

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11.09.2026 16:25 Відповісти
+9
Це не бійка, це дуель. Олександр Сергійович би схвалив.
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11.09.2026 16:29 Відповісти
+8
Пушкінські чтєнія.
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11.09.2026 16:33 Відповісти

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