В течение октября СБС в среднем ежедневно уничтожают 542 военнослужащих РФ. С начала месяца — уже 12 тысяч ликвидированных захватчиков.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Это на 52,6% выше, чем в августе (355 в сутки), и на 20,7% выше, чем в сентябре (449 в сутки).

"На онлайн-табло Підрахуйки СБС на 8:00 утра 23 октября — 12 013 единиц безвозвратных и санитарных потерь живой силы противника, 47 891 пораженных вражеских целей (2162 цели в среднем за сутки).



68,6% потерь (8251 из 12 013) — "потери" живой силы противника на Добропольско-Покровском направлении (5239), на Александровском и Гуляйпольском (3012)", — говорится в сообщении.

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Все удары подтверждены в системе ситуационной осведомленности "Дельта".

"Наращивание численности личного состава противника на линии фронта именно такое. Впереди еще 9 суток октября — будет точно 16+ тысяч результативно отработанных "Птахами" червей и более 60 тысяч целей", — подытожил командующий.

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