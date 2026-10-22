Дрон залетает в блиндаж, раздается взрыв, и тело оккупанта взмывает высоко в воздух и падает в нескольких десятках метров от укрепления

Операторы FPV-дронов 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ нанесли удар по блиндажу российских оккупантов на Запорожском направлении. В результате мощного взрыва тело одного из захватчиков вылетело из укрытия и отлетело на несколько десятков метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, как украинский FPV-дрон приближается к российским позициям и направляется непосредственно к входу в блиндаж.

Беспилотник залетает внутрь укрытия, после чего раздается мощный взрыв.

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Из блиндажа вырывается облако огня и густого дыма. Одновременно взрывная волна выбрасывает наружу тело российского военнослужащего.

Сила взрыва настолько велика, что оккупант пролетает в воздухе несколько десятков метров от места поражения.

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