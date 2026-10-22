Один "двухсотый", один "трехсотый": трое российских оккупантов подорвались на мине в военном внедорожнике в Запорожской области

В сети опубликовали видеозапись последствий подрыва на мине военного внедорожника российских оккупантов вблизи населенного пункта Приютное Запорожской области. В результате взрыва один россиянин погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации авторов публикации, в внедорожнике находились трое оккупантов из 60-й отдельной мотострелковой бригады российской армии.

Во время движения автомобиль наехал на мину и взорвался.

В результате взрыва один оккупант погиб на месте, второй получил ранения. Третий российский военнослужащий, который остался в живых, снял на видео последствия взрыва.

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