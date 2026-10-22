Один "двохсотий", один "трьохсотий": троє російських окупантів підірвалися на міні у військовому позашляховику на Запоріжжі. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис наслідків підриву на міні військового позашляховика російських окупантів поблизу населеного пункту Приютне Запорізької області. Унаслідок вибуху один росіянин загинув, ще один дістав поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією авторів публікації, у позашляховику перебували троє окупантів із 60-ї окремої мотострілецької бригади російської армії.
Під час пересування автомобіль наїхав на міну та підірвався.
Унаслідок вибуху один окупант загинув на місці, другий зазнав поранень. Третій російський військовослужбовець, який залишився живим, зафільмував наслідки підриву.
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