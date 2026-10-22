Россиянин едет по дороге и считает сожженные дронами грузовики: "Шесть нах#й, #бать. Вот еще там #баная, бл#дь"
В сети опубликовали видеозапись последствий ударов украинских дронов-камикадзе по грузовому транспорту на временно оккупированной территории. Водитель автомобиля, проезжая по трассе, снимает уничтоженные грузовики и эмоционально комментирует увиденное.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видны поврежденные и выгоревшие грузовики, стоящие вдоль дороги.
Проезжая мимо очередной уничтоженной фуры, водитель не сдерживает эмоций.
"Кабину въ#бал, бл#дь. #бать, бл#дь. Шесть нах#й, #бать", — восклицает он, подсчитывая разбитые автомобили.
Среди уничтоженного транспорта он замечает грузовик, который перевозил лесоматериалы.
"Это лес везли, бл#дь. Них#я себе, бл#дь, елка нах#й", — комментирует очевидец.
Далее мужчина обращает внимание на выгоревший грузовой контейнер и ещё одну повреждённую фуру.
"Сейчас дорога свободна. Контейнер выгорел весь нах#й. Вот еще там #баная, бл#дь", — продолжает он.
Судя по комментариям автора видеозаписи, только на коротком участке дороги он насчитал как минимум шесть уничтоженных грузовиков, после чего заметил еще один.
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