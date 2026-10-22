Росіянин їде дорогою і рахує спалені дронами вантажівки: "Шесть нах#й, #бать. Вот еще там #баная, бл#дь". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис наслідків ударів українських дронів-камікадзе по вантажному транспорту на тимчасово окупованій території. Водій автомобіля, проїжджаючи трасою, фільмує знищені фури та емоційно коментує побачене.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно пошкоджені та вигорілі вантажівки, які стоять уздовж дороги.

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Проїжджаючи повз чергову знищену фуру, водій не стримує емоцій.

"Кабину въ#бал, бл#дь. #бать, бл#дь. Шесть нах#й, #бать", — вигукує він, підраховуючи розбиті автомобілі.

Серед знищеного транспорту він помічає вантажівку, яка перевозила лісоматеріали.

"Это лес везли, бл#дь. Них#я себе, бл#дь, елка нах#й", — коментує очевидець.

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Далі чоловік звертає увагу на вигорілий вантажний контейнер та ще одну пошкоджену фуру.

"Сейчас дорога свободна. Контейнер выгорел весь нах#й. Вот еще там #баная, бл#дь", — продовжує він.

Судячи з коментарів автора відеозапису, лише на короткій ділянці дороги він нарахував щонайменше шість знищених вантажівок, після чого помітив ще одну.

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