На ТОТ Луганщини загарбники готують до "націоналізації" понад 2 тисячі квартир - Харченко
На тимчасово окупованій Луганщині росіяни виявили понад 2 тисячі порожніх квартир і готують їх до так званої "націоналізації". Водночас жителі окупованого Сіверськодонецька скаржаться на неякісний ремонт багатоповерхівок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко у телеграм-каналі.
Понад 2 тисячі квартир готують до "націоналізації"
На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни продовжують кампанію з привласнення нерухомості людей, які виїхали через окупацію.
За словами Олексія Харченка, від минулого року там виявили понад 2 тисячі порожніх квартир. Однією з підстав для вилучення житла окупанти називають борги за комунальні послуги.
"У разі виявлення багатомісячного боргу місцеві комісії запроваджують 30-денну процедуру "віджиму"", - зазначив очільник Луганської ОВА.
У Сіверськодонецьку скаржаться на якість ремонтів
Жителі тимчасово окупованого Сіверськодонецька незадоволені якістю відновлення багатоповерхових будинків. За словами Харченка, ремонти часто обмежуються косметичними роботами.
"Так, пофарбовані фасади не витримують дощу. А через неякісне перекриття дахів багато квартир було затоплено", - зауважив начальник Луганської ОВА.
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