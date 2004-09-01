На ТОТ Луганщини загарбники готують до "націоналізації" понад 2 тисячі квартир - Харченко

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни виявили понад 2 тисячі порожніх квартир і готують їх до так званої "націоналізації". Водночас жителі окупованого Сіверськодонецька скаржаться на неякісний ремонт багатоповерхівок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко у телеграм-каналі.

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Понад 2 тисячі квартир готують до "націоналізації"

На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни продовжують кампанію з привласнення нерухомості людей, які виїхали через окупацію.

За словами Олексія Харченка, від минулого року там виявили понад 2 тисячі порожніх квартир. Однією з підстав для вилучення житла окупанти називають борги за комунальні послуги.

"У разі виявлення багатомісячного боргу місцеві комісії запроваджують 30-денну процедуру "віджиму"", - зазначив очільник Луганської ОВА.

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У Сіверськодонецьку скаржаться на якість ремонтів

Жителі тимчасово окупованого Сіверськодонецька незадоволені якістю відновлення багатоповерхових будинків. За словами Харченка, ремонти часто обмежуються косметичними роботами.

"Так, пофарбовані фасади не витримують дощу. А через неякісне перекриття дахів багато квартир було затоплено", - зауважив начальник Луганської ОВА.

Раніше ми писали, що окупанти вивезли 37 артефактів із "Кам’яної Могили" та взялися за розкопки заповідника на Запоріжжі.

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