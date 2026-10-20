Вимагав не молитися за ЗСУ: окупанту повідомили про підозру в переслідуванні священників УГКЦ у Мелітополі

Представнику російської окупаційної адміністрації повідомили про підозру у порушенні законів і звичаїв війни через переслідування священників Української греко-католицької церкви в тимчасово окупованому Мелітополі. За версією слідства, його дії сприяли незаконному примусовому виселенню духовенства з міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Вимагав відмовитися від українських богослужінь

За даними слідства, підозрюваний спільно з російськими військовими та співробітниками ФСБ переслідував священнослужителів, які дотримувалися проукраїнської позиції.

Він вимагав припинити богослужіння українською мовою, не згадувати в молитвах українських військових, відмовитися від підпорядкування релігійним організаціям України та перереєструвати громади за російським законодавством.

Крім того, представник окупаційної адміністрації збирав інформацію про проукраїнських священників і передавав її співробітникам ФСБ для подальшого переслідування.

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Обшук парафії та виселення священників

У грудні 2022 року підозрюваний особисто брав участь в обшуку греко-католицької парафії в Мелітополі.

За інформацією прокуратури, він керував пошуком релігійної літератури, яку окупанти вважали "екстремістською". Знайдені матеріали використали як підставу для затримання.

Слідство вважає, що дії підозрюваного сприяли незаконному примусовому виселенню священнослужителів УГКЦ, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що у 2024 році фігурант був довіреною особою Володимира Путіна під час президентських виборів у Росії.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.

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