Требовал не молиться за ВСУ: оккупанту сообщили о подозрении в преследовании священников УГКЦ в Мелитополе
Представителю российской оккупационной администрации было предъявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны в связи с преследованием священников Украинской греко-католической церкви во временно оккупированном Мелитополе. По версии следствия, его действия способствовали незаконному принудительному выселению духовенства из города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Требовал отказаться от украинских богослужений
По данным следствия, подозреваемый совместно с российскими военными и сотрудниками ФСБ преследовал священнослужителей, придерживавшихся проукраинской позиции.
Он требовал прекратить богослужения на украинском языке, не упоминать в молитвах украинских военных, отказаться от подчинения религиозным организациям Украины и перерегистрировать общины в соответствии с российским законодательством.
Кроме того, представитель оккупационной администрации собирал информацию о проукраинских священниках и передавал её сотрудникам ФСБ для дальнейшего преследования.
Обыск прихода и выселение священников
В декабре 2022 года подозреваемый лично участвовал в обыске греко-католического прихода в Мелитополе.
По информации прокуратуры, он руководил поиском религиозной литературы, которую оккупанты считали "экстремистской". Найденные материалы использовали в качестве основания для задержания.
Следствие считает, что действия подозреваемого способствовали незаконному принудительному выселению священнослужителей УГКЦ, которые находятся под защитой международного гуманитарного права.
В Офисе генпрокурора также отметили, что в 2024 году фигурант был доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов в России.
Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
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