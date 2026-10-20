Требовал не молиться за ВСУ: оккупанту сообщили о подозрении в преследовании священников УГКЦ в Мелитополе

Представителю российской оккупационной администрации было предъявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны в связи с преследованием священников Украинской греко-католической церкви во временно оккупированном Мелитополе. По версии следствия, его действия способствовали незаконному принудительному выселению духовенства из города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Требовал отказаться от украинских богослужений

По данным следствия, подозреваемый совместно с российскими военными и сотрудниками ФСБ преследовал священнослужителей, придерживавшихся проукраинской позиции.

Он требовал прекратить богослужения на украинском языке, не упоминать в молитвах украинских военных, отказаться от подчинения религиозным организациям Украины и перерегистрировать общины в соответствии с российским законодательством.

Кроме того, представитель оккупационной администрации собирал информацию о проукраинских священниках и передавал её сотрудникам ФСБ для дальнейшего преследования.

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Обыск прихода и выселение священников

В декабре 2022 года подозреваемый лично участвовал в обыске греко-католического прихода в Мелитополе.

По информации прокуратуры, он руководил поиском религиозной литературы, которую оккупанты считали "экстремистской". Найденные материалы использовали в качестве основания для задержания.

Следствие считает, что действия подозреваемого способствовали незаконному принудительному выселению священнослужителей УГКЦ, которые находятся под защитой международного гуманитарного права.

В Офисе генпрокурора также отметили, что в 2024 году фигурант был доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов в России.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

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