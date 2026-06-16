Глава УГКЦ Святослав Шевчук после удара по Лавре: Россия сама доказала, что не является наследницей Киевской Руси

Удар по Киево-Печерской лавре, нанесенный российскими войсками в ночь на 15 июня, показал, что Россия не имеет ничего общего с наследием Киевской Руси и киевским христианством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УГКЦ. С таким заявлением выступил глава Украинской греко-католической церкви Святослав.

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УГКЦ напомнила о символичности даты удара

Предстоятель обратил внимание, что атака произошла в день, когда в Украине чествовали Всех святых украинского народа.

В то же время Русская православная церковь в этот день праздновала память "всех святых, просиявших на земле русской".

"Какая ирония судьбы — именно в этот день варварская рука нанесла огненный удар по храму, освященному в честь Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре", — отметил Святослав.

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"Они сами отгородились от киевского христианства"

Глава УГКЦ подчеркнул, что атака на одну из главных святынь Украины имеет не только военное, но и символическое значение.

"Этим ударом они навсегда отгородили себя от киевского христианства", — заявил предстоятель.

По его словам, российская атака показала, что Киев не является российской землей, а история Киево-Печерской лавры не относится к истории московского православия.

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