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Новости Удар по Киево-Печерской лавре
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Глава УГКЦ Святослав Шевчук после удара по Лавре: Россия сама доказала, что не является наследницей Киевской Руси

Ударом по Киево-Печерской лавре Россия доказала, что не является Русью

Удар по Киево-Печерской лавре, нанесенный российскими войсками в ночь на 15 июня, показал, что Россия не имеет ничего общего с наследием Киевской Руси и киевским христианством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УГКЦ. С таким заявлением выступил глава Украинской греко-католической церкви Святослав.

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УГКЦ напомнила о символичности даты удара

Предстоятель обратил внимание, что атака произошла в день, когда в Украине чествовали Всех святых украинского народа.

В то же время Русская православная церковь в этот день праздновала память "всех святых, просиявших на земле русской".

"Какая ирония судьбы — именно в этот день варварская рука нанесла огненный удар по храму, освященному в честь Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре", — отметил Святослав.

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"Они сами отгородились от киевского христианства"

Глава УГКЦ подчеркнул, что атака на одну из главных святынь Украины имеет не только военное, но и символическое значение.

"Этим ударом они навсегда отгородили себя от киевского христианства", — заявил предстоятель.

По его словам, российская атака показала, что Киев не является российской землей, а история Киево-Печерской лавры не относится к истории московского православия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Киево-Печерской лавре: ущерб оценили в более чем 500 млн грн, восстановление продлится 2 года

Автор: 

Киев (26493) Лавра (443) УГКЦ (241) атака (1586)
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Топ комментарии
+9
Згоден на всі 💯 %.Тільки не сама довела, а у сотий раз довела
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16.06.2026 16:48 Ответить
+5
Та вона не є не територіально, ні по етносу НІЯК....і ракету тут ні до чого. Таке ніби коли вона не била вона нею була.

Росія - це Москва - Московія - племена між річками Ока і Волга. До Дніпра відношення не має
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16.06.2026 16:50 Ответить
+3
Московія віками жила "по беспределу" - якщо могла собі його дозволить... І зараз живе так само... Ніщо не змінилося... Якщо не може взять силою - вона руйнує... Кремль уже давно зрозумів, що Україну він "підгребти під себе", вже не зможе - саме тому ідуть оці безглузді руйнування. Те саме буде і з Кримом - коли вони будуть змушені його залишить...
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16.06.2026 16:59 Ответить
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Згоден на всі 💯 %.Тільки не сама довела, а у сотий раз довела
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16.06.2026 16:48 Ответить
Та вона не є не територіально, ні по етносу НІЯК....і ракету тут ні до чого. Таке ніби коли вона не била вона нею була.

Росія - це Москва - Московія - племена між річками Ока і Волга. До Дніпра відношення не має
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16.06.2026 16:50 Ответить
Машка це погоняло, яке московії дав Петро п'яниця мабуть з бодуна
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16.06.2026 17:23 Ответить
Рашка
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16.06.2026 17:29 Ответить
Де християнська Русь, а де-нащадки монголо-татарської Орди.Як морська свинка до моря .
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16.06.2026 17:45 Ответить
можно подумать, им впервые жечь в Киеве храмы - это еще их мокшанский Боголюбский делал
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16.06.2026 16:58 Ответить
Московія віками жила "по беспределу" - якщо могла собі його дозволить... І зараз живе так само... Ніщо не змінилося... Якщо не може взять силою - вона руйнує... Кремль уже давно зрозумів, що Україну він "підгребти під себе", вже не зможе - саме тому ідуть оці безглузді руйнування. Те саме буде і з Кримом - коли вони будуть змушені його залишить...
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16.06.2026 16:59 Ответить
Скоріше, якщо не можуть вкрасти....
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16.06.2026 17:28 Ответить
Це один з варіантів ... Крадіжка, грабіж та розбій - просто різні варіанти "привласнення чужого"...
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16.06.2026 17:31 Ответить
московія ніякого відношення до великої Київської Руси не мала не має і не буде мати попри такі старання приховати своє безкорінне болотяне походження!

московити сміття і московія сиіття
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16.06.2026 17:05 Ответить
Давно пора офіційно перейменувати на ху....лостан, на честь правителя ху...ла, а в подарунок для нього ще москву в ху....лоград
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16.06.2026 17:26 Ответить
один нарід, міряються пісюнами, хто древніше
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16.06.2026 17:10 Ответить
Київ метрополія, московія другорядна околиця ...
все іде до витоків і брехня стане доступна усьому сввтові, московити цього дуже бояться
вони 3 століття поклали сил і засобів щоб зачарувати і нав"язати паралельну історію
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16.06.2026 17:31 Ответить
У українців є свій "пісюн"... Вони його ніколи нікому не показували, ним не хвалилися, і з "сусідами" не мірялися... Він ПРОСТО Є... І вони ним пишаються...
А от кацапам все "нетямиться" - все роблять якраз навпаки - "показують", "хваляться", і "лізуть міряться"... А коли виявляється, що він у них - "заради сміху" - казяться від люті...
Анекдот про звірят чув?
"На Паску зібралися звірята, на поляні, показують подарунки від "хрещених". Лисеня хвалиться новими чорними чобітками. Зайченя - барабаном... ******** - лопаткою та відерцем. Вадмедик сопів-сопів, набурмосено, а потім:
- А я... А у меня... А мне...
Да я вам сейчас всем морды панабиваю!...
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16.06.2026 17:40 Ответить
ці "пишаються", а ті "хваляться", ось я і кажу, один нарід
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16.06.2026 18:15 Ответить
"Пишаться" можна і мовчки... А "хваляться" , завжди, ПУБЛІЧНО!!! Саме в цьому різниця...
Привіт куратору! "Как пагодка в Мацкве?"
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16.06.2026 18:25 Ответить
Росія - спадкоємниця нечистої сили: чорта і сатани.
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16.06.2026 17:31 Ответить
Амінь!
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16.06.2026 18:19 Ответить
 
 