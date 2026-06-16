Глава УГКЦ Святослав Шевчук после удара по Лавре: Россия сама доказала, что не является наследницей Киевской Руси
Удар по Киево-Печерской лавре, нанесенный российскими войсками в ночь на 15 июня, показал, что Россия не имеет ничего общего с наследием Киевской Руси и киевским христианством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УГКЦ. С таким заявлением выступил глава Украинской греко-католической церкви Святослав.
УГКЦ напомнила о символичности даты удара
Предстоятель обратил внимание, что атака произошла в день, когда в Украине чествовали Всех святых украинского народа.
В то же время Русская православная церковь в этот день праздновала память "всех святых, просиявших на земле русской".
"Какая ирония судьбы — именно в этот день варварская рука нанесла огненный удар по храму, освященному в честь Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре", — отметил Святослав.
"Они сами отгородились от киевского христианства"
Глава УГКЦ подчеркнул, что атака на одну из главных святынь Украины имеет не только военное, но и символическое значение.
"Этим ударом они навсегда отгородили себя от киевского христианства", — заявил предстоятель.
По его словам, российская атака показала, что Киев не является российской землей, а история Киево-Печерской лавры не относится к истории московского православия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Росія - це Москва - Московія - племена між річками Ока і Волга. До Дніпра відношення не має
московити сміття і московія сиіття
все іде до витоків і брехня стане доступна усьому сввтові, московити цього дуже бояться
вони 3 століття поклали сил і засобів щоб зачарувати і нав"язати паралельну історію
А от кацапам все "нетямиться" - все роблять якраз навпаки - "показують", "хваляться", і "лізуть міряться"... А коли виявляється, що він у них - "заради сміху" - казяться від люті...
Анекдот про звірят чув?
"На Паску зібралися звірята, на поляні, показують подарунки від "хрещених". Лисеня хвалиться новими чорними чобітками. Зайченя - барабаном... ******** - лопаткою та відерцем. Вадмедик сопів-сопів, набурмосено, а потім:
- А я... А у меня... А мне...
Да я вам сейчас всем морды панабиваю!...
Привіт куратору! "Как пагодка в Мацкве?"