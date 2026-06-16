Глава УГКЦ Святослав Шевчук після удару по Лаврі: Росія сама довела, що не є спадкоємицею Київської Русі

Удар по Києво-Печерській лаврі, завданий російськими військами в ніч на 15 червня, засвідчив, що Росія не має нічого спільного зі спадщиною Київської Русі та київським християнством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посиланням на пресслужбу УГКЦ. Таку заяву зробив глава Української греко-католицької церкви Святослав.

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УГКЦ нагадала про символічність дати удару

Предстоятель звернув увагу, що атака сталася в день, коли в Україні вшановували Всіх святих українського народу.

Водночас Російська православна церква цього дня святкувала пам'ять "всіх святих, у землі російській просіявших".

"Яка іронія долі – саме в цей день варварська рука завдала вогняного удару по храму, освяченому на честь Успення Матері Божої в Києво-Печерській лаврі", – зазначив Святослав.

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"Вони самі себе відмежували від київського християнства"

Глава УГКЦ наголосив, що атака на одну з головних святинь України має не лише військовий, а й символічний вимір.

"Цим ударом вони назавжди самі себе відмежували від київського християнства", – заявив предстоятель.

За його словами, російська атака показала, що Київ не є російською землею, а історія Києво-Печерської лаври не належить до історії московського православ'я.

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