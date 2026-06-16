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Новини Удар по Києво-Печерській лаврі
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Глава УГКЦ Святослав Шевчук після удару по Лаврі: Росія сама довела, що не є спадкоємицею Київської Русі

Ударом по Києво-Печерській лаврі Росія довела, що не є Руссю

Удар по Києво-Печерській лаврі, завданий російськими військами в ніч на 15 червня, засвідчив, що Росія не має нічого спільного зі спадщиною Київської Русі та київським християнством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посиланням на пресслужбу УГКЦ. Таку заяву зробив глава Української греко-католицької церкви Святослав.

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УГКЦ нагадала про символічність дати удару

Предстоятель звернув увагу, що атака сталася в день, коли в Україні вшановували Всіх святих українського народу.

Водночас Російська православна церква цього дня святкувала пам'ять "всіх святих, у землі російській просіявших".

"Яка іронія долі – саме в цей день варварська рука завдала вогняного удару по храму, освяченому на честь Успення Матері Божої в Києво-Печерській лаврі", – зазначив Святослав.

Читайте: Зеленський показував Трампу під час зустрічі фото пошкодженої Києво-Печерської Лаври

"Вони самі себе відмежували від київського християнства"

Глава УГКЦ наголосив, що атака на одну з головних святинь України має не лише військовий, а й символічний вимір.

"Цим ударом вони назавжди самі себе відмежували від київського християнства", – заявив предстоятель.

За його словами, російська атака показала, що Київ не є російською землею, а історія Києво-Печерської лаври не належить до історії московського православ'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Києво-Печерській лаврі: збитки оцінили у понад 500 млн грн, відновлення триватиме 2 роки

Автор: 

Київ (20916) Лавра (323) УГКЦ (107) атака (1650)
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Топ коментарі
+9
Згоден на всі 💯 %.Тільки не сама довела, а у сотий раз довела
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16.06.2026 16:48 Відповісти
+5
Та вона не є не територіально, ні по етносу НІЯК....і ракету тут ні до чого. Таке ніби коли вона не била вона нею була.

Росія - це Москва - Московія - племена між річками Ока і Волга. До Дніпра відношення не має
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16.06.2026 16:50 Відповісти
+3
Московія віками жила "по беспределу" - якщо могла собі його дозволить... І зараз живе так само... Ніщо не змінилося... Якщо не може взять силою - вона руйнує... Кремль уже давно зрозумів, що Україну він "підгребти під себе", вже не зможе - саме тому ідуть оці безглузді руйнування. Те саме буде і з Кримом - коли вони будуть змушені його залишить...
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16.06.2026 16:59 Відповісти
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Згоден на всі 💯 %.Тільки не сама довела, а у сотий раз довела
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16.06.2026 16:48 Відповісти
Та вона не є не територіально, ні по етносу НІЯК....і ракету тут ні до чого. Таке ніби коли вона не била вона нею була.

Росія - це Москва - Московія - племена між річками Ока і Волга. До Дніпра відношення не має
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16.06.2026 16:50 Відповісти
Машка це погоняло, яке московії дав Петро п'яниця мабуть з бодуна
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16.06.2026 17:23 Відповісти
Рашка
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16.06.2026 17:29 Відповісти
Де християнська Русь, а де-нащадки монголо-татарської Орди.Як морська свинка до моря .
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16.06.2026 17:45 Відповісти
можно подумать, им впервые жечь в Киеве храмы - это еще их мокшанский Боголюбский делал
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16.06.2026 16:58 Відповісти
Московія віками жила "по беспределу" - якщо могла собі його дозволить... І зараз живе так само... Ніщо не змінилося... Якщо не може взять силою - вона руйнує... Кремль уже давно зрозумів, що Україну він "підгребти під себе", вже не зможе - саме тому ідуть оці безглузді руйнування. Те саме буде і з Кримом - коли вони будуть змушені його залишить...
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16.06.2026 16:59 Відповісти
Скоріше, якщо не можуть вкрасти....
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16.06.2026 17:28 Відповісти
Це один з варіантів ... Крадіжка, грабіж та розбій - просто різні варіанти "привласнення чужого"...
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16.06.2026 17:31 Відповісти
московія ніякого відношення до великої Київської Руси не мала не має і не буде мати попри такі старання приховати своє безкорінне болотяне походження!

московити сміття і московія сиіття
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16.06.2026 17:05 Відповісти
Давно пора офіційно перейменувати на ху....лостан, на честь правителя ху...ла, а в подарунок для нього ще москву в ху....лоград
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16.06.2026 17:26 Відповісти
не было никакой Киевской Руси! была просто Русь, с центром в Киеве! а все эти владимирские, суздальские, новгородские "руси" придумали имперцы кацапы, чтобы их тоже считали Русью.
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16.06.2026 18:51 Відповісти
ну, не было никакой Киевской Руси! была просто Русь с центром в Киеве. а все эти владимирские, новгородские, суздальские "руси" придумали имперцы-кацапы, чтобы к истиной Руси примазаться!
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16.06.2026 18:54 Відповісти
Русь і русскій - це як гонорар і гонорея.
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16.06.2026 18:54 Відповісти
один нарід, міряються пісюнами, хто древніше
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16.06.2026 17:10 Відповісти
Київ метрополія, московія другорядна околиця ...
все іде до витоків і брехня стане доступна усьому сввтові, московити цього дуже бояться
вони 3 століття поклали сил і засобів щоб зачарувати і нав"язати паралельну історію
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16.06.2026 17:31 Відповісти
У українців є свій "пісюн"... Вони його ніколи нікому не показували, ним не хвалилися, і з "сусідами" не мірялися... Він ПРОСТО Є... І вони ним пишаються...
А от кацапам все "нетямиться" - все роблять якраз навпаки - "показують", "хваляться", і "лізуть міряться"... А коли виявляється, що він у них - "заради сміху" - казяться від люті...
Анекдот про звірят чув?
"На Паску зібралися звірята, на поляні, показують подарунки від "хрещених". Лисеня хвалиться новими чорними чобітками. Зайченя - барабаном... ******** - лопаткою та відерцем. Вадмедик сопів-сопів, набурмосено, а потім:
- А я... А у меня... А мне...
Да я вам сейчас всем морды панабиваю!...
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16.06.2026 17:40 Відповісти
ці "пишаються", а ті "хваляться", ось я і кажу, один нарід
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16.06.2026 18:15 Відповісти
"Пишаться" можна і мовчки... А "хваляться" , завжди, ПУБЛІЧНО!!! Саме в цьому різниця...
Привіт куратору! "Как пагодка в Мацкве?"
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16.06.2026 18:25 Відповісти
Росія - спадкоємниця нечистої сили: чорта і сатани.
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16.06.2026 17:31 Відповісти
Амінь!
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16.06.2026 18:19 Відповісти
 
 