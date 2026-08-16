Кафедральный собор УГКЦ поврежден в результате удара по Харькову. ФОТОрепортаж

В результате вражеского удара пострадал кафедральный собор святого Николая Чудотворца УГКЦ в Харькове.

Об этом сообщается на странице УГКЦ "Харьковский приход св. Николая Чудотворца" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате недавнего ракетного и дронного удара по Харькову пострадал кафедральный собор святого Николая Чудотворца.

Сообщается, что в результате ударов были повреждены окна храма, а также прилегающая территория и помещения

Никто из прихожан храма не пострадал.

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Последствия атаки







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