Катедральний собор УГКЦ пошкоджено через удар по Харкову. ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожого удару постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця УГКЦ у Харкові.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці УГКЦ Харків парафія св. Миколая Чудотворця, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, від нещодавнього ракетного і дронового удару по Харкову постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця.

Повідомляється, що удамками пошкоджено вікна храму, а також прилеглу територію і приміщення

Ніхто з парафіян і прихожан храму не постраждав.

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Наслідки атаки







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