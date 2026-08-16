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Новини Фото Обстріл Харкова
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Катедральний собор УГКЦ пошкоджено через удар по Харкову. ФОТОрепортаж

Унаслідок ворожого удару постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця УГКЦ у Харкові.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці УГКЦ Харків парафія св. Миколая Чудотворця, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, від нещодавнього ракетного і дронового удару по Харкову постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця.

Повідомляється, що удамками пошкоджено вікна храму, а також прилеглу територію і приміщення

Ніхто з парафіян і прихожан храму не постраждав.

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Наслідки атаки

Пошкоджено катедральний собор УГКЦ у Харкові
Пошкоджено катедральний собор УГКЦ у Харкові
Пошкоджено катедральний собор УГКЦ у Харкові

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Автор: 

обстріл (36179) Собор (37) УГКЦ (109) Харків (5658) Харківська область (3093) Харківський район (1056)
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