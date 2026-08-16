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Катедральний собор УГКЦ пошкоджено через удар по Харкову. ФОТОрепортаж
Унаслідок ворожого удару постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця УГКЦ у Харкові.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці УГКЦ Харків парафія св. Миколая Чудотворця, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, від нещодавнього ракетного і дронового удару по Харкову постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця.
Повідомляється, що удамками пошкоджено вікна храму, а також прилеглу територію і приміщення
Ніхто з парафіян і прихожан храму не постраждав.
Наслідки атаки
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