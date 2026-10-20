Окупанти вивезли 37 артефактів із "Кам’яної Могили" та взялися за розкопки заповідника на Запоріжжі. ФОТО

На тимчасово окупованій території Запорізької області Росія встановила контроль над Національним історико-археологічним заповідником "Кам’яна Могила", вивезла частину його колекції до Криму та розпочала роботи, які можуть загрожувати збереженню унікальної пам’ятки. Українська розвідка вже ідентифікувала 37 викрадених археологічних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони України.

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Як окупанти вивозили експонати "Кам’яної Могили"

Після захоплення Мелітопольщини у 2022 році російські окупанти отримали контроль над територією заповідника та його музейною колекцією.

У лютому 2023 року окупаційна адміністрація оголосила про приєднання "Кам’яної Могили" до музею-заповідника "Херсонес Таврійський" у тимчасово окупованому Севастополі.

Уже в травні того року в Криму відкрили виставку археологічних предметів із запорізького заповідника. За повідомленнями українських медіа, на ній демонстрували понад 1200 експонатів. Водночас точна кількість незаконно вивезених культурних цінностей залишається невідомою.

У жовтні 2025 року ГУР оприлюднило відомості про 37 предметів, які росіяни вивезли під приводом організації тимчасової виставки "Духовний світ предків у петрогліфах Кам’яної Могили".

Серед викраденого – мідна фігура воїна, посудини зрубної культури, кераміка, наконечники стріл, зуб мамонта та ритуальні предмети у формі риб.

Відомості про ці артефакти, зокрема фотографії та описи, українська розвідка внесла до бази "Викрадена спадщина" на порталі War&Sanctions.

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Незаконні розкопки та встановлення причетних

Загроза стосується не лише музейних експонатів, а й самої археологічної пам’ятки.

У жовтні 2024 року з'явилися повідомлення про розкопки на території "Кам’яної Могили". Інформацію поширив "Інтерфакс-Україна" з посиланням на мелітопольське видання "РІА-Південь", яке використовувало дані окупаційних ресурсів та власних джерел.

Повністю перевірити характер і масштаби цих робіт наразі неможливо. Однак втручання в археологічні об'єкти без дозволу української держави створює ризик пошкодження пам’ятки та втрати наукової інформації про знахідки.

У лютому 2026 року ГУР оприлюднило дані про 14 осіб, причетних до привласнення та вивезення українських культурних цінностей із "Кам’яної Могили", Новокаховської міської галереї та музеїв Херсона.

Серед встановлених осіб – представники окупаційних адміністрацій і музейних структур. Зокрема, розвідка назвала так званого "міністра культури Херсонської області" Артема Лагойського одним з організаторів пограбування херсонських музеїв.

Окремо ГУР задокументувало причетність осіб до захоплення "Кам’яної Могили", її незаконного підпорядкування кримському музею та вивезення експонатів під виглядом виставкової діяльності.

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Чому "Кам’яна Могила" має особливу цінність

Заповідник розташований поблизу Мелітополя, над річкою Молочною. Це пісковиковий пагорб заввишки близько 12 метрів, у гротах і печерах якого збереглися тисячі наскельних зображень – петрогліфів, що належать до різних історичних епох.

У 2008 році "Кам’яна Могила" отримала статус національного історико-археологічного заповідника. Пам’ятка перебуває в попередньому списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та входить до переліку "7 чудес України".

Археологічні знахідки із заповідника дають змогу досліджувати життя, вірування та культуру давніх спільнот. Їх незаконне переміщення, як і неконтрольовані розкопки, може призвести до втрати важливої частини історичної спадщини України.

Повний масштаб збитків, завданих "Кам’яній Могилі" за час російської окупації, поки не встановлений.

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