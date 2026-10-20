Оккупанты вывезли 37 артефактов из "Каменной Могилы" и приступили к раскопкам заповедника в Запорожской области. ФОТО

На временно оккупированной территории Запорожской области Россия установила контроль над Национальным историко-археологическим заповедником "Каменная Могила", вывезла часть его коллекции в Крым и приступила к работам, которые могут поставить под угрозу сохранность этого уникального памятника. Украинская разведка уже идентифицировала 37 похищенных археологических предметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как оккупанты вывозили экспонаты "Каменной Могилы"

После захвата Мелитопольщины в 2022 году российские оккупанты получили контроль над территорией заповедника и его музейной коллекцией.

В феврале 2023 года оккупационная администрация объявила о присоединении "Каменной Могилы" к музею-заповеднику "Херсонес Таврический" во временно оккупированном Севастополе.

Уже в мае того же года в Крыму открыли выставку археологических находок из запорожского заповедника. По сообщениям украинских СМИ, на ней было представлено более 1200 экспонатов. В то же время точное количество незаконно вывезенных культурных ценностей остается неизвестным.

В октябре 2025 года ГУР обнародовало сведения о 37 предметах, которые россияне вывезли под предлогом организации временной выставки "Духовный мир предков в петроглифах Каменной Могилы".

Среди похищенного - медная фигура воина, сосуды рубчатой культуры, керамика, наконечники стрел, зуб мамонта и ритуальные предметы в форме рыб.

Сведения об этих артефактах, в частности фотографии и описания, украинская разведка внесла в базу "Похищенное наследие" на портале War&Sanctions.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за мельчения Днестра на Буковине нашли останки доисторических животных возрастом в десятки тысяч лет. ФОТО

Незаконные раскопки и установление причастных

Угроза касается не только музейных экспонатов, но и самого археологического памятника.

В октябре 2024 года появились сообщения о раскопках на территории "Каменной Могилы". Информацию распространил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на мелитопольское издание "РИА-Юг", которое использовало данные оккупационных ресурсов и собственных источников.

Полностью проверить характер и масштабы этих работ пока невозможно. Однако вмешательство в археологические объекты без разрешения украинского государства создает риск повреждения памятника и потери научной информации о находках.

В феврале 2026 года ГУР обнародовало данные о 14 лицах, причастных к присвоению и вывозу украинских культурных ценностей из "Каменной Могилы", Новокаховской городской галереи и музеев Херсона.

Среди установленных лиц - представители оккупационных администраций и музейных структур. В частности, разведка назвала так называемого "министра культуры Херсонской области" Артема Лагойского одним из организаторов ограбления херсонских музеев.

Отдельно ГУР задокументировало причастность лиц к захвату "Каменной Могилы", ее незаконному подчинению крымскому музею и вывозу экспонатов под видом выставочной деятельности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Незаконные раскопки на территории Херсонеса Таврического и Мирмекия: ГУР публикует данные пяти причастных лиц

Почему "Каменная Могила" имеет особую ценность

Заповедник расположен недалеко от Мелитополя, над рекой Молочной. Это песчаниковый холм высотой около 12 метров, в гротах и пещерах которого сохранились тысячи наскальных изображений - петроглифов, относящихся к разным историческим эпохам.

В 2008 году "Каменная Могила" получила статус национального историко-археологического заповедника. Памятник находится в предварительном списке всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в перечень "7 чудес Украины".

Археологические находки из заповедника позволяют исследовать жизнь, верования и культуру древних общин. Их незаконное перемещение, как и неконтролируемые раскопки, может привести к потере важной части исторического наследия Украины.

Полный масштаб ущерба, нанесенного "Каменной Могиле" за время российской оккупации, пока не установлен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Деревянная церковь XVIII века сгорела после удара российского дрона в Херсонской области, - СМИ