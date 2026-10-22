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Новости
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На ВОТ Луганщины захватчики готовят к "национализации" более 2 тысяч квартир - Харченко

Россияне присваивают жилье людей, выехавших из оккупированной Луганщины

На временно оккупированной территории Луганской области россияне обнаружили более 2 тысяч пустующих квартир и готовят их к так называемой "национализации". В то же время жители оккупированного Северско-Донецка жалуются на некачественный ремонт многоэтажных домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко в Telegram-канале.

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Более 2 тысяч квартир готовят к "национализации"

На временно оккупированной территории Луганской области россияне продолжают кампанию по присвоению недвижимости людей, выехавших из-за оккупации.

По словам Алексея Харченко, с прошлого года там обнаружили более 2 тысяч пустующих квартир. Одним из оснований для изъятия жилья оккупанты называют задолженность за коммунальные услуги.

"В случае выявления многомесячной задолженности местные комиссии вводят 30-дневную процедуру "отжима"", - отметил глава Луганской ОГА.

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В Северскодонецке жалуются на качество ремонтов

Жители временно оккупированного Северскодонецка недовольны качеством восстановления многоэтажных домов. По словам Харченко, ремонты часто сводятся к косметическим работам.

"Да, окрашенные фасады не выдерживают дождя. А из-за некачественного перекрытия крыш многие квартиры были затоплены", — отметил глава Луганской ОГА.

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Автор: 

квартира (486) недвижимость (884) оккупация (10787) Луганская область (6792) Северодонецкий район (41) Северодонецк (11)
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Топ комментарии
+2
Луганської області під контролем України нема.. а Zельоний очільник ОВА як і тисячі заброньованих чиновників Луганської ОВА та РДА з зарплатою на наші податки - є
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22.10.2026 02:06 Ответить
+1
Якось тупо називати ТОТ. Вже давно пора вживати ПОТ.
Нарід і досі у скази вірить?
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22.10.2026 06:10 Ответить
+1
А граждане их содержали на свои налоги, пока те в эмиграции прохлаждались? Да и параллель не очень.
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22.10.2026 11:01 Ответить

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