На ВОТ Луганщины захватчики готовят к "национализации" более 2 тысяч квартир - Харченко
На временно оккупированной территории Луганской области россияне обнаружили более 2 тысяч пустующих квартир и готовят их к так называемой "национализации". В то же время жители оккупированного Северско-Донецка жалуются на некачественный ремонт многоэтажных домов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко в Telegram-канале.
Более 2 тысяч квартир готовят к "национализации"
На временно оккупированной территории Луганской области россияне продолжают кампанию по присвоению недвижимости людей, выехавших из-за оккупации.
По словам Алексея Харченко, с прошлого года там обнаружили более 2 тысяч пустующих квартир. Одним из оснований для изъятия жилья оккупанты называют задолженность за коммунальные услуги.
"В случае выявления многомесячной задолженности местные комиссии вводят 30-дневную процедуру "отжима"", - отметил глава Луганской ОГА.
В Северскодонецке жалуются на качество ремонтов
Жители временно оккупированного Северскодонецка недовольны качеством восстановления многоэтажных домов. По словам Харченко, ремонты часто сводятся к косметическим работам.
"Да, окрашенные фасады не выдерживают дождя. А из-за некачественного перекрытия крыш многие квартиры были затоплены", — отметил глава Луганской ОГА.
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