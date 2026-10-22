На ВОТ Луганщины захватчики готовят к "национализации" более 2 тысяч квартир - Харченко

На временно оккупированной территории Луганской области россияне обнаружили более 2 тысяч пустующих квартир и готовят их к так называемой "национализации". В то же время жители оккупированного Северско-Донецка жалуются на некачественный ремонт многоэтажных домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко в Telegram-канале.

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Более 2 тысяч квартир готовят к "национализации"

На временно оккупированной территории Луганской области россияне продолжают кампанию по присвоению недвижимости людей, выехавших из-за оккупации.

По словам Алексея Харченко, с прошлого года там обнаружили более 2 тысяч пустующих квартир. Одним из оснований для изъятия жилья оккупанты называют задолженность за коммунальные услуги.

"В случае выявления многомесячной задолженности местные комиссии вводят 30-дневную процедуру "отжима"", - отметил глава Луганской ОГА.

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В Северскодонецке жалуются на качество ремонтов

Жители временно оккупированного Северскодонецка недовольны качеством восстановления многоэтажных домов. По словам Харченко, ремонты часто сводятся к косметическим работам.

"Да, окрашенные фасады не выдерживают дождя. А из-за некачественного перекрытия крыш многие квартиры были затоплены", — отметил глава Луганской ОГА.

Ранее мы писали, что оккупанты вывезли 37 артефактов из "Каменной Могилы" и приступили к раскопкам заповедника в Запорожской области.

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