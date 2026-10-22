Дрон залітає у бліндаж, лунає вибух і тіло окупанта летить високо угору та падає за кілька десятків метрів від укріплення. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів 121-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ завдали удару по бліндажу російських окупантів на Запорізькому напрямку. Внаслідок потужного вибуху тіло одного із загарбників вилетіло з укриття та відлетіло на кілька десятків метрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, як український FPV-дрон наближається до російських позицій та спрямовується безпосередньо до входу в бліндаж.
Безпілотник залітає всередину укриття, після чого лунає потужний вибух.
Із бліндажа виривається хмара вогню та густого диму. Одночасно вибухова хвиля викидає назовні тіло російського військовослужбовця.
Сила вибуху настільки значна, що окупант пролітає в повітрі кілька десятків метрів від місця ураження.
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