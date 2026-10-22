Дрон залітає у бліндаж, лунає вибух і тіло окупанта летить високо угору та падає за кілька десятків метрів від укріплення. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів 121-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ завдали удару по бліндажу російських окупантів на Запорізькому напрямку. Внаслідок потужного вибуху тіло одного із загарбників вилетіло з укриття та відлетіло на кілька десятків метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, як український FPV-дрон наближається до російських позицій та спрямовується безпосередньо до входу в бліндаж.

Безпілотник залітає всередину укриття, після чого лунає потужний вибух.

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Із бліндажа виривається хмара вогню та густого диму. Одночасно вибухова хвиля викидає назовні тіло російського військовослужбовця.

Сила вибуху настільки значна, що окупант пролітає в повітрі кілька десятків метрів від місця ураження.

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