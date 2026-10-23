СБС цього місяця щодня в середньому знищують понад пів тисячі рашистів. Показник росте, - Мадяр

СБС протягом жовтня в середньому щодня знищують 542 військових РФ. Від початку місяця - вже 12 тисяч ліквідованих загарбників.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Це на 52,6% вище, ніж у серпні (355/добу) та на 20,7% вище, ніж у вересні (449/добу).

"На онлайн-табло Підрахуйки СБС на 8:00 ранку 23 жовтня 12013 одиниць безповоротними та санітарними втратами живої сили противника, 47891 уражених ворожих цілей (2162 цілі середньодобова).



68,6% втрат (8251 з 12013)- "падіж" живої сили противника на Добропільсько-Покровському напрямку (5239), на Олександрівському та Гуляйпільському (3012)", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Дрон залітає у бліндаж, лунає вибух і тіло окупанта летить високо угору та падає за кілька десятків метрів від укріплення. ВIДЕО

Усі удари верифіковано у системі ситуаційної обізнаності "Дельта".

"Нарощення чисельності особового складу противника на стрічці саме таке. Попереду ще 9 діб жовтня,- буде впевнених 16+ тисяч результативно відпрацьованих Птахами хробаків та понад 60 тисяч цілей", - підсумував командувач.

Також дивіться: Пілоти 59-ї ОМБр за допомогою мідлстрайк-дронів уразили російське судно та техніку окупантів у ворожому тилу. ВIДЕО