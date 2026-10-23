СБС цього місяця щодня в середньому знищують понад пів тисячі рашистів. Показник росте, - Мадяр
СБС протягом жовтня в середньому щодня знищують 542 військових РФ. Від початку місяця - вже 12 тисяч ліквідованих загарбників.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Це на 52,6% вище, ніж у серпні (355/добу) та на 20,7% вище, ніж у вересні (449/добу).
"На онлайн-табло Підрахуйки СБС на 8:00 ранку 23 жовтня 12013 одиниць безповоротними та санітарними втратами живої сили противника, 47891 уражених ворожих цілей (2162 цілі середньодобова).
68,6% втрат (8251 з 12013)- "падіж" живої сили противника на Добропільсько-Покровському напрямку (5239), на Олександрівському та Гуляйпільському (3012)", - йдеться в повідомленні.
Усі удари верифіковано у системі ситуаційної обізнаності "Дельта".
"Нарощення чисельності особового складу противника на стрічці саме таке. Попереду ще 9 діб жовтня,- буде впевнених 16+ тисяч результативно відпрацьованих Птахами хробаків та понад 60 тисяч цілей", - підсумував командувач.
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