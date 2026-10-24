СБС встановили новий рекорд: за добу уражено 2364 цілі та 701 російського військового. ІНФОГРАФІКА

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України за добу уразили 2364 ворожі цілі, зокрема 701 окупанта, з яких 336 ліквідовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі СБС.

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За оприлюдненими даними, серед 2364 уражених цілей - 701 російський військовослужбовець. Із них 336 загинули.

Також українські військові уразили:

61 точку запуску безпілотників;

125 антен противника;

12 радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби;

114 одиниць військової техніки, зокрема два танки;

16 артилерійських систем, серед яких одна самохідна артилерійська установка;

17 складів.

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Крім того, СБС уразили 488 безпілотників різних типів, зокрема "Коптер", "Крило", Shahed і "Гербера".

Скільки цілей СБС уразили з початку жовтня

За даними Сил безпілотних систем, від початку жовтня українські оператори уразили загалом 49 923 цілі. Серед них - 12 627 російських військовослужбовців.

Що передувало?

Напередодні командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що у жовтня оператори СБС щодня знищують 542 військових РФ. Це на 52,6% вище, ніж у серпні (355/добу) та на 20,7% вище, ніж у вересні (449/добу).

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