Украинский оператор дрона выследил российского оккупанта среди густой листвы и уничтожил его точным ударом
В сети появилась видеозапись, на которой украинский оператор дрона выслеживает и уничтожает российского оккупанта, пытавшегося спрятаться среди густой растительности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как украинский беспилотник маневрирует между кустами и листвой, ища замаскированного противника.
Оператор мастерски ведет дрон сквозь заросли и в конце концов обнаруживает российского военнослужащего, затаившегося среди листьев.
Заметив оккупанта, украинский воин направляет беспилотник прямо на него и наносит удар.
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