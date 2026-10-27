Украинский оператор дрона выследил российского оккупанта среди густой листвы и уничтожил его точным ударом

В сети появилась видеозапись, на которой украинский оператор дрона выслеживает и уничтожает российского оккупанта, пытавшегося спрятаться среди густой растительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как украинский беспилотник маневрирует между кустами и листвой, ища замаскированного противника.

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Оператор мастерски ведет дрон сквозь заросли и в конце концов обнаруживает российского военнослужащего, затаившегося среди листьев.

Заметив оккупанта, украинский воин направляет беспилотник прямо на него и наносит удар.

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