Український оператор дрона вистежив російського окупанта серед густого листя та знищив його точним ударом. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український оператор дрона вистежує та знищує російського окупанта, який намагався сховатися серед густої рослинності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як український безпілотник маневрує поміж кущами та листям, шукаючи замаскованого противника.

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Оператор майстерно проводить дрон крізь зарості й зрештою виявляє російського військовослужбовця, який затаївся серед листя.

Помітивши окупанта, український воїн спрямовує безпілотник просто на нього та завдає удару.

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