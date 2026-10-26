Оператор дрона-камікадзе ліквідував одним ударом двох російських штурмовиків. ВIДЕО

Оператори безпілотників 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра" одним ударом дрона-камікадзе ліквідували двох російських штурмовиків, які намагалися сховатися від атаки в кущах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно двох російських окупантів, які пересуваються зарослою бур'янами місцевістю вздовж лінії електропередач.

Помітивши наближення українського безпілотника, росіяни намагаються сховатися серед густої рослинності. Обидва штурмовики забігають у кущі та сідають поруч один з одним, сподіваючись уникнути ураження.

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Однак оператор українського FPV-дрона помічає їх та спрямовує безпілотник так, щоб завдати ушкоджень обом росіянам.

Унаслідок влучання відбувається вибух, який уражає обох російських військовослужбовців. На кадрах, знятих після атаки, видно, що один із росіян ще протягом кількох секунд подає ознаки життя.

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