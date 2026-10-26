Оператор дрона-камикадзе уничтожил одним ударом двух российских штурмовиков. ВИДЕО

Операторы беспилотников 414-й отдельной бригады Сил беспилотных систем "Птахи Мадяра" одним ударом дрона-камикадзе уничтожили двух российских штурмовиков, которые пытались укрыться от атаки в кустах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видны два российских оккупанта, которые передвигаются по заросшей сорняками местности вдоль линии электропередач.

Заметив приближение украинского беспилотника, россияне пытаются спрятаться среди густой растительности. Оба штурмовика забегают в кусты и садятся рядом друг с другом, надеясь избежать поражения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Однако оператор украинского FPV-дрона замечает их и направляет беспилотник так, чтобы нанести повреждения обоим россиянам.

В результате попадания происходит взрыв, который поражает обоих российских военнослужащих. На кадрах, снятых после атаки, видно, что один из россиян ещё в течение нескольких секунд подает признаки жизни.

Смотрите: Украинский дрон-камикадзе пробил оккупанту дыру ниже спины. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский FPV-дрон разорвал на куски российского пехотинца, который шел по заросшему поле на Покровском направлении. ВИДЕО