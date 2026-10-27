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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 581 840 осіб (+1 400 за добу), 12 448 танків, 51 653 артсистеми, 25 609 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 581 840 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.26 орієнтовно становлять:

Особовий склад:

  • близько 1 581 840 (+1 400) осіб (ліквідовано та поранено)

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 448
  • Бойові броньовані машини: 25 609
  • Артилерійські системи: 51 653 (+21)
  • РСЗВ: 2 241 (+2)
  • Засоби ППО: 1 727 (+1)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 025 (+7)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 584 252 (+1 794)
  • Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 472 (+232)
  • Спеціальна техніка: 4 859 (+1)

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Росія втратила 1400 військових за добу — зведення Генштабу

Автор: 

армія рф (22698) Генштаб ЗС (9213) ліквідація (4672) знищення (11394)
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