Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 581 840 осіб (+1 400 за добу), 12 448 танків, 51 653 артсистеми, 25 609 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 581 840 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.26 орієнтовно становлять:
Особовий склад:
- близько 1 581 840 (+1 400) осіб (ліквідовано та поранено)
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 448
- Бойові броньовані машини: 25 609
- Артилерійські системи: 51 653 (+21)
- РСЗВ: 2 241 (+2)
- Засоби ППО: 1 727 (+1)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 025 (+7)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 584 252 (+1 794)
- Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 472 (+232)
- Спеціальна техніка: 4 859 (+1)
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