Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 581 840 осіб (+1 400 за добу), 12 448 танків, 51 653 артсистеми, 25 609 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 581 840 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.26 орієнтовно становлять:

Особовий склад:

близько 1 581 840 (+1 400) осіб (ліквідовано та поранено)

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 448

Бойові броньовані машини: 25 609

Артилерійські системи: 51 653 (+21)

РСЗВ: 2 241 (+2)

Засоби ППО: 1 727 (+1)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 025 (+7)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 584 252 (+1 794)

Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 472 (+232)

Спеціальна техніка: 4 859 (+1)

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